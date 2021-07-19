Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri'nden Can Candan açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, 16 Temmuz günü rektörlük görevini vekaleten yürüten Naci İnci’nin Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi Can Candan’ın üniversitedeki görevine asılsız gerekçelerle son vermesinin ardından bugün bir açıklama yayınladı.
"Akademisyenlerimizin bu şekilde görevden alınması, ne hukukla ne de üniversite senatomuzun 2012 yılında belirlediği ilkeler ile bağdaşmaktadır" diyen Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, sürecin yasal takipçisi olacaklarını duyurdu.
Açıklama şöyle: