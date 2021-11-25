Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 22 kişi hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırıldı

Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nün girişinde 1 Şubat'ta düzenlenen basın açıklaması sırasında gözaltına alınan 52 kişinin “toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişiyle hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın görülmesine başlandı.

Duruşma, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nin küçük, katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

Duruşmada gözaltına alınan 22 kişi savunmasını yaptı.

Duruşma savcısı, uygulanan tedbirlere devam edilmesini talep etti.

Mahkeme, savunma yapan 22 sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına hükmederek davayı 29 Kasım’a erteledi. (ANKA)