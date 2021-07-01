Boğaziçi mezunlarından direnişin 6. ayına özel nöbet

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı protestolarının 26'ıncı haftasında bugün 122'inci kez rektörlük binasına sırtını döndü.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları da 2 Temmuz Cuma günü Güney Kampüs'te direnişin 6. ayına özel nöbet tutacaklarını duyurdu.

Yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Direnişin 6. Ayına Özel Mezun Nöbeti'nde Buluşuyoruz!

2 Temmuz Cuma günü Güney Kampüs’te tüm bileşenlerle direnişimizin 6. ayını kutluyoruz.

Ama yaşadığı şehir, ülke veya işi dolayısıyla orada olamayacaklar ile 12.15’te, akademisyenlerin nöbeti ile eş zamanlı olarak Zoom’da 6. Aya Özel Mezun Nöbeti’nde buluşuyor, akademisyenler ve öğrencilerle dayanışmamızı çoğaltıyoruz.

Not: Pazar günü nöbetlerimizden birine kayıt olanlara katılım linki iletilecektir, ilk defa katılacaksanız aşağıdaki linkten kayıt olmanızı rica ediyoruz.

Kayıt linki: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYrcuisrz8uHdE2CyPsUpa0p94EJX…

Nöbet öncesi hazırlıklar için 12:00’da nöbete bağlanmanızı rica ediyoruz.

Nöbetimiz Güney Meydan nöbeti ile birlikte Boğaziçi TV’den canlı yayınlanacak."