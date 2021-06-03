Boğaziçi davasının görüldüğü Çağlayan Adliyesi'nde bir günlük eylem yasağı

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs önünde 25 Mart günü gökkuşağı bayrakları taşıdıkları için gözaltına alınan 12 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

Yargılanan öğrencilerin adli kontrol kapsamında uygulanan imza atma zorunluluğunu kaldıran mahkeme heyeti, yurtdışına çıkış yasaklarının ise sürmesine karar verdi. Duruşma 28 Haziran'a ertelendi.

Kağıthane Kaymakamlığı öğrencilerin duruşma öncesinde basın açıklamasını engellemek için Çağlayan Adliyesi çevresindeki tüm açıklama ve eylemleri bir gün süreyle yasakladı.

Ancak yasağa rağmen basın açıklaması yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan direnişe omuz veren LGBT'lerin en çok saldırıya uğrayan kesimlerden olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bugün, 25 Mart günü ellerinde gökkuşağı bayrağıyla kampüsümüzün önünde usulsüzce ve haksızca gözaltına alınmış arkadaşlarımızın asla yalnız yürümeyeceğini haykırmak için toplandık. Onların bizlerle gösterdiği dayanışmanın bizim cesaretimizi ve birliğimizi nasıl kuvvetlendirdiğini öğreneceksiniz ve bizi korkutmaya çalıştıkça karşınızda bir çığ gibi büyüyen bu direnişin çok yakında altında kalacağınızı göreceksiniz."