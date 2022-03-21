Boğaziçi Davası: Yargıç salonu terk etti, polis avukatları çıkartmak istedi

Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan kayyum rektör Naci İnci’yi protesto eden 14 öğrencinin yargılandığı dava bugün görülmeye başlandı.

Sanık avukatlarının, mahkeme hakiminin usül hatası yaptığı iddiasıyla itirazda bulunması üzerine tartışma yaşandı. Yargıç duruşma salonunu terk etti ve salona polis çağırdı.

Gerçek Gündem'e konuşan Avukat Ömer Kavili, yaşananları şöyle anlattı:

"Taleplerimiz hakkında olumlu veya olumsuz bir karar vermenizi talep ediyoruz' dedik. Yargıcın sadece 'İtiraz alındı' demesi üzerine 'Karar vermeniz gerek' dedik. Yargıç 'savunma alacağım' dedi. Savunma esasa ilişkindir, bizim taleplerimiz usule ilişkindir. Mutlaka bir karar verin. Ama mutlaka tutanağına yazın.

Kanun maddelerini bile yargıç karıştırarak söyledi. '204. madde' dedi, 'Hayır' dedim, '203 olması lazım.' '203'e göre Ömer Kavili'yi çıkarıyorum' dedi. 'O kanunun ikinci fıkrası der ki, 'Savunma hakkına engel olmamak koşuluyla...' Öyleyse avukatlar ne kadar sert olursa olsun savunmaya katlanmanız için getirilmiştir o hüküm. Ben size 'Ara verin' demiyorum, 'Karar vermenizi talep ediyorum' dedim. Yargıç 'Tamam' dedi, 'Ben çıkıyorum' dedi ve duruşma salonunu terk etti. Duruşma savcısı da biraz sonra kalktı, o da terk etti. Ve duruşma salonuna polis çağırdılar. Polisi uyardık, 'Size yazılı emir vermeden siz çıkaramazsınız. Kürsüye, etrafa bir saldırımız yok. Yazılı emir getirin, çıkacağız' dedik. Yazılı karar getiremediler.

Polis amiri, geldi sözlü olarak şöyle beyanda bulundu: 'Yargıç bey sözlü emir veriyor, 'Yazılı emir vermeyeceğim' diyor. Bu bakımdan biz yazılı emir getiremiyoruz'

Bunun üzerine biz avukatlar 2 sayfalık tutanak tuttuk. İmzaladık ve tutanağımızı duruşma salonunda okumamıza bile tahammül edemediler. Bu tutanağın sesli okunması üzerine bir kez daha arbede çıktı. Tutanakla birlikte hakim usulsüzlükleri Hakim ve Savcılar Kurulu'na iletilecek."