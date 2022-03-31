Boğaziçi davası: Mahkeme öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarını iade etmeyi reddetti

Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP'li Melih Bulu’nun rektör atanması sonrası başlayan protestolar nedeniyle 29 öğrencinin yargılandığı davada mahkeme, öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayar gibi dijital materyallerinin iade edilmesi talebini reddetti.

Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre bugün görülen duruşmaya üç öğrenci ve avukatları katıldı. Yargılanan öğrencilerden biri İstanbul Üniversitesi öğrenim gördüğünü belirterek, “Bizim okulumuza aynı yöntemle rektör atandı. Eylemin hukuksuz olmadığını düşünüyorum. Bir uyarı da yapılmadı. Polis tarafından darp edildik. Sosyal medyada bir linç kampanyası düzenlendi. Sabah da ev baskınlarıyla öğrenciler gözaltına alındı.” dedi.

Başka bir öğrenci de rektör atamasının haksız olduğunu düşündüğü için eyleme gittiğini belirterek “Anayasal hakkımı kullandım. Orada polise direnmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatıma karar verilmesini istiyorum” diye konuştu.

Avukatlar da ev baskınları sırasında el konulan cep telefonu ve bilgisayar gibi dijital materyallerin iade edilmesini, adli kontrol uygulamalarının kaldırılmasını ve müvekkilleri hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

Savcı, dijital materyallerin iadesi talebinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme de bu yönde karar verdi.

Bir öğrenci hakkında da yakalama kararı çıkaran mahkeme, sonraki duruşmanın 30 Haziran’da yapılmasına hükmetti.