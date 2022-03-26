Boğaz’da bulunan mayın etkisiz hale getirildi

İstanbul Boğazı'nda mayının tespitinin ardından Milli Savunma Bakanlığı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında “Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.” dedi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de İstanbul Boğazı’nın güvenlik nedeniyle bir süre çift yönlü gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. Gemi trafiği daha sonra tekrar başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'sa şu açıklamada bulundu:

"Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi. İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor."