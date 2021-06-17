Boğaz'da balıkçı teknesine gemi çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesine konteyner gemisi çarptı. Dev geminin parçaladığı teknedeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay saat 15.00 sıralarında Yavuz Sultan Köprüsü altında meydana geldi. 7 metre boyundaki balıkçı teknesine, AS ROSAILA adlı 180 metre boyunda 25 metre genişliğinde konteyner gemisi çarptı. Balıkçı teknesi parçalanırken 3 kişi denize düştü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlı Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörleri, KEGM-8, TAHLİSİYE-1 botları ile balık adamlar olay yerine sevk edildi. Çalışmalar sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olarak kıyıya çıkarıldığı belirtilen 2 kişiden birinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.