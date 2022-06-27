Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü: 4 ölü, yüzlerce yaralı

Kolombiya'nın El Espinal kentinde düzenlenen bir boğa güreşi festivali sırasında izleyicilerin bulunduğu stadyumun çökmesi sonucunda dört kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Sivil Savunma Dairesi yaralı sayısının 500'ü bulduğunu bildirirken, El Tiempo gazetesine konuşan yerel yetkililer hastanelerin kapasitesinin yeterli olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Gustavo Pedro ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda olayın görüntülerini paylaştı ve hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren bu tür etkinliklere izin verilmemesi için belediyelere çağrıda bulundu.