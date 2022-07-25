Boeing'te işçiler şirketin sözleşme teklifini reddetti: Üç fabrikada greve gidiliyor

ABD havacılık tekeli Boeing'in St. Louis bölgesinde bulunan üç fabrikasında çalışan yaklaşık 2 bin 500 işçinin greve gitmesi bekleniyor.

İşçilerin şirketin yeni iş sözleşmesi önerisini reddetmesinin ardından, St. Charles County, St. Louis County ve Mascoutah'ta bulunan fabrikalarda grev hazırlıklarının başladığı aktarıldı.

Associated Press'in haberine göre, Uluslararası Makinistler ve Havacılık ve Uzay İşçileri Sendikası temsilcileri Boeing'in üç fabrikasındaki grevin 1 Ağustos itibariyle başlayacağını açıkladılar. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Bu şirket üyelerimizin sırtından her yıl milyarlarca dolar kazanmaya devam ettiği için adil ve hakkaniyetli olmayan bir sözleşmeyi kabul edemeyiz" dedi.

Boeing yönetimi tarafından yapılan açıklamada, şirketin oylamada grev kararı çıkmasından ötürü hayal kırıklığına uğradığı, ancak şimdi “bir grev durumunda operasyonların sürekliliğini desteklemek için acil durum planına" geçileceği duyuruldu.

Boeing'in Çarşamba günü bir sonraki üç aylık kazanç raporunu yayımlaması bekleniyor. Boeing bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar zarar ettiğini açıklamıştı.