Bodrum'da rüşvet operasyonu: Üç kişi gözaltına alındı

Muğla’da, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri rüşvet operasyonu düzenledi. Vergi Dairesi Müdürü S.O.'nun rüşvet aldığı iddiası üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yaklaşık üç ay süren teknik takip ve soruşturma kapsamında vergi dairesi müdürü S.O.’nun makam odasında ses ve görüntü kaydı yapıldı.

Yapılan takipte D.E’nin, A.A. aracılığıyla Vergi Dairesi Müdürü S.O’ya makam odasında rüşvet verdiği belirlendi. Şahıslar, KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada toplam 200 bin TL ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.(ANKA)