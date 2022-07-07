Bodrum'da otellerden rüşvet alan Müdür Yardımcısı tutuklandı

Muğla'da polis ekipleri, devlet tarafından verilen teşviklerden yararlanmak isteyen otel sahiplerinden rüşvet alınıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

AA'da yer alan habere göre, yapılan çalışmada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çıraklık Eğitim Merkezinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Z.K'nin rüşvet aldığını belirlendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla teknik ve fiziki takibe alınan kişi, önceden seri numaraları belirlenmiş paraları aldığı sırada suç üstü yakalandı. Operasyonda 16 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.