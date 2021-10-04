Bodrum’da otelde patlama ve yangın

Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelin LNG tankı patladı. Patlamanın ardından ormanlık arazi içerisinde bulunan otelde yangın başladı. Bir anda büyüyen yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri otele sevk edildi. Otelin lojmanında bulunan otel çalışanları hızlı bir şekilde tahliye edildi. Tankın arkasındaki bir binaya da sıçrayan yangın, çok sayıda ekibin yoğun müdahalesiyle ancak sabaha karşı kontrol altına alınabildi. Daha sonra soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında otelde büyük çapta hasar meydana geldi.