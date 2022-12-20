Bodrum mu il olacak, Fethiye mi?

Hükümetin Haziran 2023 seçimlerine kadar 12 ilçeyi il yapacağı iddia edildi. Bunun olması halinde Türkiye'deki illerin sayısı 93'e çıkacak. İl yapılacağı iddia edilen ilçeler arasında Bodrum da bulunuyor.

Bodrum, nüfusu ile Erzincan, Gümüşhane, Karaman ve Tunceli gibi 15 şehri geride bırakacak.

Bodrum'un coğrafi ve fiziki şartları dikkate alınarak Bodrum Belediyesi, Turgutreis Belediyesi, Yalıkavak Belediyesi ve Mumcular Belediyesi olmak üzere dört belediye olması öngörülüyor.

Gazete Duvar'dan Selçuk Arslan'a konuyan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, il olması durumunda Bodrum’da yapılaşmanın hız kazanacağını belirterek Bodrum kimliğinin zarar göreceğinin altını çizdi.

Aras, “Bir il için oluşturulacak olan müdürlükler ve gelecek olan kamu kuruluşları açısından Bodrum bu yükü kaldıracak düzeyde değil. Birçok alanımız, ‘korunacak alan’ veya ‘sit alanı’ statüsünde.Bodrum’un nüfusunun artmasını istemiyoruz. Zaten değişken bir nüfus var ve bununla baş edemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fethiye olsun

TBMM’de çalışması yapılan dört belediye seçeneğine sıcak bakan Aras, “Coğrafi konum açısından Fethiye'nin il olması daha doğru olur. Fethiye il olursa, Kaş'ı Dalaman'ı Ortaca'yı ve o bölgedeki ilçeleri kapsar ve o ilçeler oraya bağlanarak merkezi oluşturulabilir. Böylece Muğla Büyükşehir olma statüsünden düşecek ve Bodrum ilçe olarak kalacaktır. O bölgenin böyle bir oluşuma ihtiyacı var. Yönetilebilir olması açısından, temel hizmetler açısından da Fethiye daha doğru bir adres” dedi.