Bodrum Belediyesi'ne polis operasyonu

Polis, Muğla’nın CHP’li Bodrum Belediyesi’nde Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla akşam saatlerinde operasyon başlattı.

Polisin Ortakent mahallesinde bulunan İmar İşleri Müdürlüğü binasına gelerek birçok doküman ve bilgisayarlara el koyduğu ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da polislerin aramasına eşlik ettiği öğrenildi.

Bodrum Belediyesi’nin resmi internet sitesinden ise şu açıklama yapıldı:

“Konu: İddiaların İncelenmesi”

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna yansıyan hususlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca talep edilen belgeler Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmektedir. Konuya ilişkin gözaltına alınan bir personel yada yönetici bulunmamaktadır. Bodrum Belediyesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmekte olup yapılan bütün iş ve işlemler mevzuat ve hukuka uygun olup her türlü denetime açıktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bodrum Belediye Başkanlığı”