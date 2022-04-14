Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü belediye çalışanını tacizden gözaltına alındı

Gazeteci Talat Atilla, "Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu biraz önce bir bayana yaptığı taciz nedeniyle gözaltına alındı. Mağdur bayanın avukatı Arzu Ayyıldız'a olayı sordum. 'Savcılığa intikal etti, konuşamam' dedi" paylaşımında bulundu.

Bodrum Belediyesi'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı belirtildi, "İdari ve adli süreç tamamlanana kadar Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.