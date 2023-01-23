Bodrum belediye başkanına saldırı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, eşiyle birlikte Bodrum'a gelen Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'ı geçtiğimiz cumartesi gününün akşamında misafir etti. Aras, mekanda diğer masalarda bulunan Bodrumlularla selamlaştığı sırada, iddiaya göre A.Ö. adlı kişinin önce sözlü ardından fiziki müdahalesine maruz kaldı.

DHA'nın haberine göre; araya giren kişilerce durdurulan A.Ö., Aras'ın şikayetçi olması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçiren A.Ö. öğle saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. A.Ö.'nün de Aras'tan şikayetçi olduğu öğrenildi.

'Disiplin kurulumuza sevk edilen ve görevine son verilen bir şahıs'

Gece yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Aras, şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada bugün, bir haber sitesinde 'skandal' başlığıyla yayınlanan ve 'bilgisi edinildi, öğrenildi, iddia edildi' gibi muğlak cümleler eşliğinde hakkımda ortaya atılan 'Aşırı alkollüyken kavga ettiğim ve karakolluk olduğum' iddiası, dün akşam Marina Yacht Klüp'te misafirlerimle yemek yediğim sırada, Bitez Liman sorumlusu olarak görev yaparken, limana tekne bağlamak isteyenlerden rüşvet aldığı yönündeki şikayetler nedeniyle disiplin kurulumuza sevk edilen ve kurul kararıyla görevine son verilen bir şahsın; beni ve misafirlerimi önce sözlü, ardından fiziki tacize kalkışması ve bu tacize görevliler tarafından anında müdahale edilerek şahsın gözaltına alınması durumundan ibarettir."