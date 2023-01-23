Bodrum Belediye Başkanı saldırıyla ilgili konuştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, önceki gün ailesiyle ve misafirleriyle gittiği Marina Yat Kulüp’te, belediyenin disiplin kurulu kararı ile işine son verdiği eski bir çalışanın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığı ortaya çıktı. Mekânın kamerasına yansıyan görüntülerde söz konusu kişinin Aras’ın yanına yaklaşıp yumrukladığı görülüyor.

Aras, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda olayı şu sözlerle anlattı:

"Misafirlerimle yemek yediğim sırada, Bitez Liman sorumlusu olarak görev yaparken, limana tekne bağlamak isteyenlerden rüşvet aldığı yönündeki şikayetler nedeniyle disiplin kurulumuza sevk edilen ve kurul kararıyla görevine son verilen bir şahsın, beni ve misafirlerimi önce sözlü, ardından fiziki tacize kalkışması ve bu tacize görevliler tarafından anında müdahale edilerek şahsın gözaltına alınması durumundan ibarettir."

Ancak bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında Aras'ın alkollü olduğu ve kavganın ardından söz konusu kişiyi tutuklattığı yönündeki iddialar üzerine ayrıca yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Saldırı girişiminin görevliler tarafından kısa bir sürede bertaraf edilmesinden ibaret olan bu olayla ilgili olarak, 150 promil alkollü olduğum, şahsı yumrukladığım, benim de yumruklandığım, karakola gittiğim, işten çıkartılan personelin siyasi nedenlerle işine son verildiği, olay sonrası tutuklanması için benim baskı yaptığım ve benzeri türde iddiaların tamamı, gerçek dışıdır.

Olay bugün servis edilen kamera kaydından da anlaşılacağı üzere, saniyeler içinde bertaraf edilmiş bir saldırı girişiminden ibarettir. İlgili şahıs olay sonrası emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış ve 22 Ocak Pazar günü sevk edildiği Bodrum Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkartılmış, adli kontrol şartı ve uzaklaştırma kararı ile salıverilmiştir. Tarafımca şahıs hakkında şikayetçi olunmuştur. Olayla ilgili yargı süreci devam etmektedir."