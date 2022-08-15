Bodrum Belediye Başkanı: Cumhurbaşkanı haklı, ama şikayet ettiği şey kendi eseri

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, özelleştirmelerle kentteki yaşamsal bütünlüğün ortadan kaldırıldığını belirterek daha fazla betonlaşmanın Bodrum'un doğal yaşamını yok edeceğini söyledi.

"Bodrum’da artık önemli olan 3500 yıllık antik tarihsel miras değil; önemli olan dar ve derinliksiz yeni bakıştır; o da iktisadi olandır. İdeolojiktir" diyen Aras, Karar gazetesinde 'Bodrum ve özelleştirmeler: Bir ‘çökme’ hikâyesi' başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"(...) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ocak 2019’da Beştepe’de düzenlenen ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda yaptığı konuşmasında dikey mimariye karşı yatay mimari çağrısı yapıyor 'Aksi taktirde ortaya çıkacak sosyal maliyet, bu modelin yükleyeceği maddi bedelin çok üzerinde olacaktır' diyor ve şöyle devam ediyordu:

'Denizlerimizin kenarlarında, orman alanlarımız, buraları betona, toprağa çevirme gayreti içinde olanlar var. Ya şu para var ya, nelere muktedir. Bu kapitalizm nelere muktedir. Orman morman ne var ne yok kesiyor, atıyor, götürüyor. Doğa şöyle olmuş, böyle olmuş umurunda değil.'

Cumhurbaşkanı haklı; ama şikayet ettiği şey kendi eseri…

Bodrum yaklaşık 20 yıldır ama özellikle de son 4 yıldır yeni rejime eşlik eden bir yok oluşu yaşıyor. Bu yok oluş, zamanın ideolojisiyle de yek-vücut oluyor.

Bu özelleştirmeler; Bodrum’un doğa-insan dengesini daha başından itibaren sarsıyor ve tarihsel geleceğini ortadan kaldırıp, toplumsalın yerine bireyseli, parayı ve rantı koyuyor. Birilerinin para akladığı, para devşirdiği, para yarattığı, paraya taptığı… bir 'çekim merkezi'ne dönüştürüyor.

Bunu yaparken 'barbarlık' düzeyinde bir sömürünün ve tahakkümün inceliklerini sergiliyor. Yeni caziple tarihsel miras dahil; geleceğe, geleneksel öğelere topyekûn bir saldırı söz konusu.

Tarihsel özgürlük ve özgüllük yitip gidiyor. Yeni cazip, tarihe saldırıp kemirirken geleceği de ortadan kaldırıyor.

Eskiden de para ve rant fazlasıyla cazipti. Bugünün farkı, neoliberalizmin 'şahlanışı'; özelleştirmeler yoluyla hayatlarımızın da bunun bir parçası oluşu…

Döngüsel bir varoluş içinde servet yaratma, serveti aktarmada, korumada bir birikim rejimi gibi işleyen bir araç özelleştirme… Başka bir deyişle kamusalın ortadan kaldırılması, el konulması, bir 'çökme' hali artık özelleştirmeler.