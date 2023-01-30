BMGK'nin Kıbrıs kararına Dışişleri'nden tepki

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kıbrıs'ta konuşlandırılan BM Barış Gücü’nün görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu karara tepki gösterildi. Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi bir kez daha, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık ve hukuk dışı ambargoları da görmezden gelmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BM Genel Sekreteri'nin raporlarında yer almamasına rağmen, Konsey'in sahadaki gerçeklerden kopuk bir şekilde KKTC'nin iki devletli çözüm yönünde ortaya koyduğu iradeyi yok sayarak, defalarca denenmiş ve başarısız olmuş çözüm modellerinde ısrar ettiği görülmektedir. Bu durum sağduyu ve iyi niyetle bağdaşmamakta, Konseyin Ada'da gerçek anlamda bir çözümü teşvik etmek yerine, Kıbrıs Rum tarafının güdümünden çıkamadığını göstermektedir."