BM'den gıda fiyatları açıklaması: Görülmedik düzeyde arttı

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyatları Endeksi'ne göre küresel temel gıda ürünleri fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,7 arttı. Bu, 2010 yılının Ekim ayından bu yana son 12 aya bakılarak kaydedilen en büyük aylık artış.

FAO Gıda Fiyatları Endeksi, dünyanın dört bir yanından, tahıldan yağa, süt ürünlerinden et ve şekere kadar geniş bir ürün yelpazesindeki fiyatları izliyor. Bu endeks, son 12 aydır düzenli olarak artıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre artışta gıda üreticilerinin pandemi döneminde üretim, istihdam ve ulaştırmada yaşanan kesintilerden etkilenmesi ve maliyetlerin yükselmesi büyük rol oynadı.

Artışın sürmesi bekleniyor

Bitkisel yağlar, tahıl ve şekerdeki fiyat artışı endeksin bütün alt kalemlerinin yükselmesine yol açtı ve bu da FAO Gıda Fiyatları Endeksi'ni Eylül 2011'den bu yana en yüksek düzeyine çıkardı.

Gıda üretimi maliyetlerinin yükselmesi bir yandan üretimdeki düşüşten bir yandan da bazı ülkelerdeki talebin artmasından kaynaklanıyor.

Arz ve talep bağlantısında salgın önlemlerinin yol açtığı kesintiler yerel sıkıntılar ve yüksek fiyatlara yol açtı.

Yüksek talep ve düşük üretimin enflasyonu küresel düzeyde artıracağından kaygılanılıyor.