BM'den Burkino Faso çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) geçen hafta sonu Burkina Faso'da en az 100 kişinin ölümüne neden olan saldırıların ardından yaptığı açıklamada, ülkede son saldırılar sonucunda yaklaşık 16 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

UNHCR Sözcüsü Matthew Saltmarsh, "UNHCR, Burkina Faso'daki silahlı grupların sivillere yönelik son zamanlarda artan ve binlerce kişiyi kaçmaya zorlayan saldırıların, Sahel'i bölgesinde devam etmesinde endişe etmektedir" dedi.

BM, Burkina Faso'nun doğusundaki Dori kasabasından çoğu kadın ve çocuk binlerce kişinin 12 Haziran'dan bu yana saldırılardan kaçmaya çalıştığını söyledi.