BM'den Afganistan açıklaması: Deprem etkisi yarattı

Birleşmiş Milletler (BÖ) Genel Sekreteri Antoni Guterres'in Afganistan özel temsilcisi Deborah Lyons, Afganistan'daki mevcut durumdan endişeli olduğunu açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi'ne brifing veren Lyons, yabancı askerlerin çekileceğinin duyurulmasının Afganistan'da "sismik sarsıntı" etkisine yol açtığını öne sürdü.

Lyons Afganistan'da "siyaset, güvenlik, barış süreci, ekonomi, insani durum ve COVID gibi tüm ana trendlerin olumsuz" olduğunu belirtti.

Afganistan'ın "inkar edilemez derecede vahim senaryolara doğru kayma olasılığı bulunduğunu" söyleyen Lyons, Nisan ortasında tüm yabancı güçlerin önümüzdeki aylarda Afganistan'dan çekileceklerinin duyurulmasının Afgan siyasi sisteminde ve toplumun geniş bir kesiminde "sismik sarsıntı" etkisi yarattığını savundu.

Yabancı askerlerin çekilmesinin "beklenen" bir karar olduğunu ancak bu kadar hızlı ve büyük ölçekte gerçekleşmesinin beklenmediğini savunan Lyons "Tüm aktörler bu yeni gelişen gerçekliğe adapte olmalı" dedi.

'Taliban'ın askeri kampanyasının devamı trajik sonuçlara yol açar'

Taliban'ın Mayıs başından itibaren ülkenin yarısından fazlasında kontrolü ele geçirdiğini belirten Lyons "Taliban'ın yoğun askeri kampanyasına devam etmesinin trajik sonuçları olacak" dedi, bunun ülkede şiddetin artmasına ve daha uzun sürmesine yol açacağını savundu.

Çatışma dinamikleri olmasa da Afganistan'ın bir dizi krizle karşılacağını söyleyen Lyons, Afgan halkının yaklaşık üçte birinin gıda güvenliğinden yoksun olduğunu, ülke içinde göçün artmakta olduğunu kaydetti.

Dünya Bankası'nın Afganistan'da Covid-19'un üçüncü dalgası, çatışmaların artması ve diğer etkenler yüzünden yoksulluk oranının yüzde 50'den yüzde 70'in üzerine çıkabileceği öngörüsünde bulunduğunu belirten Lyons, "Her zamanki gibi en büyük bedeli sıradan Afganlar ödeyecek" dedi.

Taliban’ın barış anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediğini öne süren Lyons, BM Güvenlik Konseyi'ne, Afganistan’da güç paylaşımı ve seçimler de dahil olmak üzere siyasi bir çözüme ulaşılıncaya kadar ilgili taraflara müzakere masasına dönmeleri konusunda her türlü çabayı göstermesi çağrısında bulundu. Lyons ayrıca gelecekte kurulacak bir Afgan hükümetinin de uluslararası desteğe ihtiyacı olacağını savundu.