BM'de Rusya için oylama başlıyor

İngiltere'nin girişimiyle Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden atılmasına dönük oylama başlıyor.

BM Genel Kurulu'ndaki oylamada Rusya'nın Konsey'den çıkartılabilmesi için tüm üyelerin 3'te 2'sinin Rusya aleyhinde oy kullanması gerekiyor.

Güncelleme: 17.24

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Kislitsa, kürsüde konuşuyor.

Diplomat, "Rusya'nın bugün İnsan Hakları Konseyi'ndeki varlığı, kendilerinin düzenli dezenformasyon yaymasına olanak sağlıyor" ifadelerini kullandı. Kislitsa, "Bugün İnsan Hakları Konseyi'nin bir üyesi başka bir egemen devletin topraklarında insanlığa karşı suçlar işliyor" dedi.

Kislitsa, Rusya'nın Konsey'den çıkartılması için tüm BM üyelerinin desteğini istedi.

Güncelleme: 17.43

Rusya adına konuşma başladı.

Güncelleme: 17.46

Kazakistan: Bu kararın alınması çatışmanın sonlanmasına katkı koymaz.

Güncelleme: 17.49

Venezuela: Bugün sunulan öneri ne yazak ki insan haklarının kutuplaşmasının sonucudur. Rusya Federasyonu olmadan Doğu Avrupa'da barış mümkün değildir, Rusya'sız bir barış bir seraptır. Bu kararı onaylamak, insan haklarını savunmakta en önemli kurum olan İnsan Hakları Konseyi'nde büyük bir çatlağa neden olacaktır. [...] Venezuela bu kararın reddedilmesi çağrısında bulunuyor.

Güncelleme: 17.53

KDHC'li diplomat, "Buça'daki sivil ölümlerine dair iddialar hakkında bağımsız bir soruşturma yapılmalıdır" çağrısında bulunurken Rusya'nın konseyden çıkartılmasına karşı duracaklarını beyan etti.

Güncelleme: 17.53

İran: Çatışmaların sonlanması çağrısında bulunuyoruz. Bu öneri [Rusya'nın konseyden çıkartılması] siyasal nedenlerle ortaya konulmuştur. İnsan hakları kısa vadeli politik çerçevelerde ele alınmamalıdır. Objektiflik prensibi çerçevesinde, politize olmayan bir yaklaşım gerekiyor. [...] Bu önerinin karşısındayız.

Güncelleme: 18.01

Suriye: Bazı Batı ülkeleri insan hakları gündemlerinde iki yüzlülük gösteriyor. Büyük ve düzenli insan hakları ihlalleri gündeme geldiğinde görmemezlikten geliniyor. Filistinlilerin İsrail işgali altında yaşadıkları buna en iyi örnek. Başka bir örnek Donbass'ta çocukların bombalanması. Buna karşı da bir adım görmedik. [Buça iddiaları] Bu gündeme dair hangi uluslararası araştırmalar yürütüldü? Kaynağı ve yeri bilinmeyen basında çıkan haberler böyle bir adım için meşru temel oluşturmaz. [...] Bu adım Batı'nın konseyde tam kontrolüne yol açacaktır, diğer tüm delegeleri bu kararı kabul etmenin tehlikleleri konusunda uyarıyoruz.

Güncellleme: 18.08

Küba: Bu adım insan hakları gündeminde bazı ülkelerin ellerine seçici davranma şansı verecektir. Bugün atılan Rusya olabilir, yarın her bir ülke olabilir, özellikle Güney'deki ülkeler. İnsan Hakları Konseyi'ndeki gelişmiş ülkeler, kendi sözde "demokrasi" modellerine uyum sağlamadıkları için Güney'deki ülkeleri suçlayabilir. [...] Böyle bir adım Küba halkına karşı 60 yıldır sistematik bir insan hakları ihlali uygulayan ülke karşısında alınmadı. Bu doğrudan bir ülkeye dönük soykırımdır. [...]

Güncelleme: 18.15

Senegal: Senegal bu kararın oylanmasında çekimser kalacaktır.

Güncelleme: 18.17

Güney Afrika: Ukrayna'daki sivil kayıplar konusunda oldukça endişeliyiz. Tüm askeri harekâtlar durdurulmalı. Çatışmadaki tüm taraflar Cenevre Sözleşmesi dahil uluslararası sözleşmelere ayak uydurmalı. [...] Bugün oylayacağımız karar olgunlaşmamıştır. Tarafların her biri komisyonun herhangi bir engel olmadan çalışmasına olanak tanımalıdır. [...] Bu gün oylayacağımız karar taraflaşmayı ve kutuplaşmayı arttıracaktır. Güney Afrika çekimser oy kullanacaktır.

Güncelleme: 18.23

Mısır: Mısır bu çifte standartlar ve taraflılık konusunda memnun değil. Birçok durumda çok daha ağır insan hakları ihlalleri durumunda benzer kararlar alınmadı. İnsan hakları ihlalleri BM yasaları çerçevesinde ele alınmalıdır. Mısır böyle bir teklifin doğru zamanda gündeme geldiğine inanmıyor ve karşısında olacaktır.

Güncelleme: 18.27

Brezilya: Çekimser kalacağız. Brezilya çatışmaların durdurulması ve gerçek bir diyaloğun kurulması konusunda tüm desteğini beyan eder.

Güncelleme: 18.29

Çin: Buça'daki görüntüler oldukça rahatsız edici. Bu görüntülerin aslının tarafsız bir şekilde soruşturulması gerekiyor. Çin her daim uluslararası toplumun rasyonel kalması gerektiğine inanır, mevcut çatışmayı körüklememek gerekiyor. [...] İnsan haklarının çifte standartlar çerçevesinde politize edilmemesi gerektiğini savunuyoruz. Önümüzdeki taslak saydam bir şekilde hazırlanmadı. Bu durum altında BMGK'da ülkeleri taraf tutmaya zorlamak, çatışmayı daha da kötü hale getirecektir. [...] Çin bu taslak için hayır oyu kullanacaktır. Çin tarafları yapıcı diyaloğa çağırmaktadır.

Güncelleme: 18.36

Meksika: Daha çok saydamlığa aynı zamanda daha çok diyaloğa ihtiyacımız var. Bir ülkeyi kurumdan kovmak çözüm değil. Meksika Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının her daim karşısında durmuştur. Meksika Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin sonlanması yönündeki oylamada çekimser oy kullanacaktır.