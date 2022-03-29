BM Ukrayna'daki sivil kayıpların sayısını açıkladı

Birleşmiş Milletler’e bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında bugüne kadar 104'ü çocuk olmak üzere toplam bin 179 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna harekatı devam ederken, Birleşmiş Milletler’e bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ukrayna’daki can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. OHCHR tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat'ta Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da 104'ü çocuk olmak üzere bin 179 sivilin hayatını kaybettiği, 134’ü çocuk olmaz üzere bin 860 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu kaydedilen açıklamada, "OHCHR yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınması geciktiği ve birçok raporun hala teyit edilmeyi beklediği için gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor" denildi.

Sivil kayıpların bombardıman ve füze saldırıları gibi geniş etki alanına sahip patlayıcılar tarafından kaynakladığı bildirilen açıklamada, "Kaydedilen sivil kayıpların çoğu, ağır topçu ve çoklu roket sistemlerinden yapılan bombardımanlar, füze ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.