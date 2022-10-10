BM: Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti

Birleşmiş Milletler, 24 Şubat tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşından günümüze kadarki süreçte Ukrayna vatandaşlarının durumuna dair değerlendirmede bulundu.

BM insan hakları uzmanları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından günümüze kadarki süreçte Ukrayna'da nüfusun üçte birinin ülkeyi terk ettiği belirtildi.

Öte yandan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, gerçekleştirilen füze saldırıları sonucunda binlerce kişinin elektrik ve iletişim imkanından yoksun kaldığını bildirdi.