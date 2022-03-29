BM: Karadeniz'deki mayınlara ilişkin durumdan son derece endişeliyiz

Ukrayna’nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujniy açıklarına döşediği mayınlarla ilgili değerlendirmede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin Karadeniz'deki mayınlara ilişkin durumdan son derece endişeli olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz'deki mayınlara ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, kendi deniz sahasında mayınlara rastlamayan Bulgaristan Deniz Kuvvetlerinin mayın arama operasyonuna son verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Mayınlara ilişkin durumu takip ediyoruz. Uluslararası deniz yollarının herhangi bir şekilde mayınlanması son derece endişe verici bir durum. Mayınların döşenmesi uluslararası nakliyeyi, insanların seyahatini etkileyebilir. Söz konusu bölge, Rusya ve Ukrayna'dan yapılan gıda ihracatı için son derece önemli."