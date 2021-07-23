BM Güvenlik Konseyi, Erdoğan'ın Kıbrıs konusundaki tutumunu kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Cuma günü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta iki devlet çağrısını ve Maraş beldesinin yeniden açma hareketini kınayarak, "iki bölgeli" bir federasyon altında birleşik bir ülke ile "adil" bir çözüm çağrısında bulundu.

AFP'nin elde ettiği ve diplomatların üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, "Güvenlik Konseyi, Türk ve Kıbrıslı Türk liderlerin Kıbrıs'a ilişkin açıklamasını kınıyor" denildi.

Diplomatlar, Konseyin günün ilerleyen saatlerinde açıklamayı resmi olarak kabul edeceğini söyledi.

Açıklamada "Güvenlik Konseyi, önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden duyduğu derin üzüntüyü ifade eder." denildi.

İnternet üzerinden katıldığı bir programda Erdoğan "Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan şöyle konuşmuştu:

"Biliyorsunuz Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz yıllarca kendilerini sahte vaatler, yalanlarla, iki yüzlülükle aldatanlara cevaplarını bir süre önce açıkladıkları yeni bir kararla verdiler. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi, egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir. Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Bizim için sadece Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin mevcut sıkıntıları içindeki bağımsız devletler vardır."