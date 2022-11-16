BM Genel Sekreteri'nden Polonya'ya düşen füzeye ilişkin açıklama

BM Genel Sekreteri Guterres, Polonya'ya füze düşmesinden "endişeli" olduğunu bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün akşam saatlerinde Polonya'ya füze atıldığı yönündeki haberlerden endişe duyduğu bildirildi.

BM sözcü yardımcısı Farhan Haq sosyal medya platformu Twitter üzerinden Guterres adına açıklama yaptı.

Haq, "Polonya topraklarına bir füzenin atıldığına dair haberler Guterres'i çok endişelendiriyor. Ukrayna'daki savaşın tırmanmasını önlemek kesinlikle çok önemli" ifadesini kullandı.

Guterres'in kurbanların ailelerine taziyelerini ilettiğini belirten Haq, Genel Sekreterin "kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini umduğunu" söyledi.

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