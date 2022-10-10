BM Genel Sekreteri Kırım Köprüsü'ne saldırıya neden tepki vermedi, sözcüsü açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stéphane Dujarric, Kırım Köprüsü’ndeki patlamaya ilişkin soruya yanıt verdi.

Dujarric, RIA Novosti haber ajansının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in neden Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıya tepki vermediği sorusuna, “Hafta sonu ve akabinde gördüklerimiz tırmandırma. Bu kabul edilemez. Savaşın başından itibaren giderek şiddetlenen bir eğilim görüyoruz. Sivil altyapıya saldırılar. Bunlar, birçok yerde masum sivilleri etkiliyor. Bu da kabul edilemez” diye karşılık verdi.

Sputnik'in aktardığına göre Dujarric, yaşananlarla ilgili her gün açıklama yapmamalarının, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara karşı olmadıkları anlamına gelmediğini kaydetti.