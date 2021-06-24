BM Genel Kurulu'nda 184 ülke Küba'ya ablukanın kaldırılmasını istedi!

Küba'nın ülkeye yönelik ablukanın kaldırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na verdiği karar tasarı önerisi dün yapılan oylamada kabul edildi. 184 ülkenin "evet" oyu verdiği oylamada abluka dünya ülkelerinin ezici bir çoğunluğuyla bir kez daha mahkum edildi.

Oylamada yalnızca ABD ve İsrail "hayır" oyu verirken, Ukrayna, Kolombiya ve Brezilya ise "çekimser" kaldı.

Tavsiye kararı niteliği taşıdığından sembolik öneme sahip olan kararla Küba'ya yönelik abluka BM Genel Kurulu'nda 28. kez mahkum edilmiş oldu.

184 ülke ABD'nin Küba'ya yönelik ablukasının kaldırılması gerektiğini düşünüyor.

'Küba halkı için, adalet ve hakikat için büyük bir zafer'

Küba Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla oylamanın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "184 ülke ablukaya karşı" diyerek BM'den bir kez daha çıkan bu kararı kutladı. Rodríguez "Küba halkı için, adalet ve hakikat için büyük bir zafer" dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Rodríguez, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da ABD hükümetinin Küba Devrimi'ne karşı açtığı savaşta pandemiyi bir fırsat olarak kullandığını belirtti ve ABD'nin bu dönemde ablukayı sıkılaştırarak Küba'nın yalnızca bir yıl içinde 5 milyar dolarlık zarara uğramasına yol açtığını vurguladı.

Rodríguez, Donald Trump döneminde ABD'nin Küba'ya karşı aldığı 240'tan fazla kararın hâlâ uygulamada olduğunu hatırlattı. ABD halkının büyük çoğunluğunun Küba'ya yönelik ablukaya karşı çıktığını ve seyahatlerin normale dönmesini istediğini de belirten Rodríguez, ablukanın yol açtığı insani zararın hesap edilemez olduğunu ifade etti.

Rodríguez "ABD ablukasına son verilmesini talep etmek için dünya çapında bir araya gelen binlerce insanın dayanışması bizi cesaretlendiriyor" dedi. Küba Dışişleri Bakanı Rodríguez "Ülkem adına, onurlu ve cömert halkımız adına 'ABD tarafından Küba'ya uygulanan ekonomik, ticari ve finansal ablukaya son verilmesi gerekliliği' karar tasarısını değerlendirmenize sunuyorum" dedi.