BM Genel Kurulu: Rusya Ukrayna'ya tazminat ödemeli

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini talep eden karar kabul edildi.

94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı. Rusya, Çin, İran ve Suriye karara karşı oy kullanan üye ülkeler arasında yer aldı.

Kararda, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan ve zarar, ölüm veya yaralanmaların tazminine yönelik uluslararası bir mekanizma kurulması" çağrısı yapılıyor.

Karar metninde Rusya'nın "uluslararası hukuka aykırı tüm eylemlerinin yasal sonuçlarına katlanmak zorunda olduğu ve bunlara sözkonusu eylemlerin yol açtığı yaralanmalar ve hasarların tazmininin de dahil olduğu" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan BM Genel Kurulu'nun kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor.