BM duyurdu: Zorla yerinden edilenlerin sayısı ilk kez 100 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından bugün yapılan açıklamada, tüm dünyada devam eden çatışmalar ve savaşlar sebebiyle yerinden edilen insan sayısının ilk kez 100 milyonu aştığı belirtildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, ortaya çıkan tablonun barışı teşvik etmek ve zorla yerinden edilmenin tüm nedenlerini ele almak ve daha fazla eyleme geçmek için “uyandırma çağrısı görevi görmesi” gerektiğini söyledi.

'100 milyon, bir uyandırma çağrısı işlevi görmeli'

UNHCR'nin açıklamasında, Ukrayna'da devam eden savaş ve diğer ölümcül çatışmalar nedeniyle çatışmalardan, şiddetten, insan hakları ihlallerinden ve zulümden kaçmak zorunda kalan insan sayısının ilk kez 100 milyonu aştığı, bunu "kilometre taşı" olarak değerlendirdikleri belirtildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, bu durumun asla kırılmaması gereken bir rekor olduğunu belirterek, "Bu, yıkıcı çatışmaları çözmek ve önlemek, zulmü sona erdirmek ve masum insanları evlerini terk etmeye zorlayan temel nedenlere değinmek için bir uyandırma çağrısı işlevi görmelidir" dedi.

Dünya nüfusunun yüzde 1'inden fazlası yerinden edildi

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yayınlanan yeni verilere göre bu artışın başlıca nedenleri Etiyopya, Burkina Faso, Myanmar, Nijerya, Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar ile Ukrayna'daki savaş oldu.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle bu yıl 8 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi ve Ukrayna'dan 6 milyondan fazla mülteci hareketi kaydedildi. Dünya nüfusunun yüzde 1'inden fazlasına sahip olan toplam sayı, dünyanın en kalabalık 14. ülkesine eşdeğer nitelikte.

Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi'nin (IDMC) yakın tarihli bir raporuna göre, mülteciler ve sığınmacıların yanı sıra çatışmalar nedeniyle sınırları içinde yerinden edilen 53,2 milyon insanı da içeriyor.

'İnsani yardımlar bir tedavi değildir'

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaştan kaçan insanlara uluslararası tepki ezici bir çoğunlukla olumlu oldu. Merhamet canlıdır ve dünyadaki tüm krizler için benzer bir seferberliğe ihtiyacımız var. Ancak nihayetinde insani yardım bir tedavi değil, hafifleticidir. Bu eğilimi tersine çevirmek için tek cevap barış ve istikrardır, böylece masum insanlar evlerinde akut tehlike veya güvencesiz kaçış ve sürgün arasında kumar oynamak zorunda kalmazlar.” diyerek barış ve istikrar çağrısı yaptı.