BM: Batı Şeria'da İsrail'in uygulamalarının Filistin'e bedeli 50 milyar dolar

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna sunduğu raporda, İsrail'in bölgedeki baskı uygulamalarının ve işgalinin Filistinlilerin ekonomik durumuna etkisine değinildi.

Raporda, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini kapsayan C Bölgesi'nde İsrail'in kısıtlamalarının, Filistinlilere yılda 2,5 milyar dolara mal olurken 2000'den 2020'ye kadar bu rakamın 50 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Filistinlilerin uğradığı toplam zarar miktarının, Batı Şeria'nın 2020'deki yıllık gayrisafi yurt içi hasılasından 3 kat daha yüksek olduğu belirtilen raporda, İsrail'in bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin endüstri ve tarım girişimlerine tam destek vererek ekonomik cazibe yarattığı ve yüz binlerce İsrail vatandaşını bölgeye yerleşmeye teşvik ettiği bildirildi.

Raporda, C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 70'ini kontrolü altına alan İsrail'in, Filistinlileri bu bölgeye yaklaştırmayarak iş ve ekonomik kalkınma imkanlarından mahrum bıraktığı kaydedildi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'inin kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e ve güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C Bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı. (AA)