BM: Afrika Boynuzu’nda 13 milyon insan açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Afrika Boynuzu’nda yaşanan kuraklık sebebiyle 13 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Somali, Cibuti, Etiyopya, Eritre, Sudan, Güney Sudan, Kenya ve Uganda’nın yer aldığı Afrika Boynuzu’nda, son yılların en büyük kuraklığı yaşanıyor. WTP, bu koşullar altından 13 milyon insanın şiddetli kıtlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı. WTP, 2011 yılında Somali’de 250 bin insanın yaşanan kuraklık sırasında öldüğünü hatırlatırken, krizin tekrar yaşanmaması için “acil insanı yardım” çağrısında bulundu.

WFP’ye göre, önümüzdeki 6 ay içinde acil ihtiyaçları karşılamak ve toplumu iklim koşullarına karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olmak için 327 milyon dolar gerekiyor.

WFP Doğu Afrika Temsilcisi Michael Dunford bugün yaptığı açıklamada, "Kuraklık nedeniyle hasatlar mahvoluyor, çiftlik hayvanları ölüyor. Afrika Boynuzu'nda açlık artıyor" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Bölgede 1981 yılından bu yana en kurak hava koşulları kaydediliyor. Bölgenin 3 yıldır yeterli yağış almadığı belirtilmekte.

Uzmanlara göre, küresel ısınmaya en az katkıda bulunan Afrika, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen kıta olarak biliniyor.

BM'den ekim ayında yayımlanan bir rapor, Afrika'da 100 milyonu aşkın "aşırı yoksul" kişinin iklim krizi nedeniyle bir felaketle karşı karşıya kaldığını vurgulamıştı. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da geçen hafta yaptığı açıklamada, Etiyopya'da altı milyonu aşkın kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve yardımların en erken mart ayının ortasına kadar ulaştırılması gerektiğini açıklamıştı.