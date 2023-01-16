Bloomberg'den Erdoğan analizi: 'Ömür boyunca bir kez gelecek bir siyasi hediye' 

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'de, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin rolüne ilişkin bir analiz yayınlandı.

"Erdoğan, NATO'nun genişlemesi konusunda dünyayı merakta bırakmayı sürdürüyor" başlıklı analizde, İsveç'in başkenti Stockholm'de geçtiğimiz hafta düzenlenen protestoya da yer verildi.

'Anlaşma, süreci kolaylaştırdı'

İki ülkenin ittifaka tam üye olarak katılımına 30 ülkeden sadece Türkiye ve Macaristan'ın onay vermediği hatırlatılırken, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’le 28 Haziran 2022’de Madrid’deki NATO Zirvesi sırasında vardıkları anlaşmaya işaret edildi. Anlaşma ile beraber 'sürecin kolaylaştığı ancak Ankara'nın tutumunun değişmediği' belirtildi.

Öte yandan, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan protestocuların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe asmasının ardından, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaretin de iptal edildiği anımsatıldı.

'Ömür boyunca bir kez gelecek bir siyasi hediye'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecindeki etkisinin 'bir siyasi hediye' niteliğinde olduğu belirtildi. Bloomberg'de yer alan analizde, şu ifadeler kullanıldı:

"Finlandiya ve İsveç üzerindeki etkisi, yıllarca terörizm konusundaki endişeleri müttefikleri tarafından dikkate alınmayan Erdoğan için ömür boyunca bir kere gelecek siyasi bir hediye niteliğinde.”

'Erdoğan'ın güçlü görünmesini sağlıyor'

“Talepleri zorlamak, iktidarını beş yıl daha uzatmaya çalışan Erdoğan'ın seçmenlerin gözünde güçlü görünmesini sağlıyor” denilen analizde, Finlandiya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Minna Alander'in görüşlerine yer verildi. Bloomberg'e konuşan Alander, “Erdoğan, kendisine fayda sağlayacağını düşündüğü sürece Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini rehin olarak tutacaktır" ifadelerini kullandı.

'Ankara'yı hizaya getirmek için yem olarak kullanıyor'

ABD'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine destek verdiği belirtilen yazıda, Washington yönetiminin F-16 satışını 'Ankara'yı hizaya getirmek için yem olarak kullandığı' savunuldu. Bloomberg'de konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise, “ABD, Ankara İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylayana kadar Kongre’nin Türkiye’ye jet satışını onaylamayacağı konusunda uyardı” açıklanmasında bulundu.