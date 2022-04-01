Bloomberg: Yaptırımlar Akkuyu projesini etkiliyor, gecikme olabilir

Ukrayna harekatı gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali projesini de etkiliyor.

Bloomberg'den Fırat Kozok ve Selcan Hacaoğlu'nun iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, yaptırımlar nedeniyle 20 milyar dolarlık projenin faaliyete geçmesi gecikebilir.

2023’te tek reaktör faaliyete geçebilir

Rus ve Türk yetkililerinin bir araya gelerek projeyle ilgili potansiyel sorunları ele aldıkları aktarılırken, 2023'te inşa edilmekte olan dört reaktörden sadece birinin faaliyete geçebileceği belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Şubat'ta yaptığı konuşmada Akkuyu'da 2023'te iki reaktörün faaliyete geçeceğini söylemişti.

ROSATOM’dan açıklama

Bloomberg’e e-postayla gönderilen açıklamada Rosatom'un tüm “gayret ve kaynaklarını” ilk ünitenin inşasını 2023 yılında tamamlamak için kullandığı belirtilirken, “Diğer üniteler ise birer yıllık aralıklarla kademeli olarak hizmete girecek.” ifadeleri kullanıldı.

Şirketin Akkuyu’da yüzde 49’a kadarlık satış hakkı olduğu, ancak inşaatı tek başına finanse etse bile “projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm kaynaklara ve araçlara” sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca Rosatom, tesis için “ekipman üretimi ve teslimatının” programa uygun olarak sürdüğünü açıkladı.

Rusya'dan yeni tekli

Bloomberg'in bir Türk yetkiliden aktardığına göre, finansman sorunları yaşamayı öngören Rus tarafı, Türkiye’nin projenin finansmanını üstlenmesi ve daha sonra potansiyel bir takas (barter) anlaşmasının bir parçası olarak Moskova’dan tazminat talep etmesi fikrini ortaya attı.

Türk yetkili, projede şu an parça ve ekipman sorunu olmadığını, üçüncü ülkelerden de siparişlerde de sorun yaşanmadığını söyledi.

Kredi veren banka yaptırım listesinde

Projenin finansmanını üstlenen Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Dünyanın en büyük nükleer yakıt ve reaktör tedarikçisi olan, Akkuyu projesinin de tek sahibi olan Rosatom ise yaptırım listesinde yer almamıştı.

2018'de inşasına başlanan Akkuyu santralinin 2026'ta tamamlanacağı duyurulmuştu.

Bloomberg'in haberinde ayrıca, Ankara’nın ekonomik kırılganlıklarını kabul eden Batılı müttefiklerin, Erdoğan’a yaptırımlara uyması için baskı yapmadığı ancak savaşın Türkiye ekonomisi için de maliyetleri olduğu vurgulandı.