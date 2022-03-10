Bloomberg: Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1,6 milyar dolarlık kredi görüşmeleri yürütüyor

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Türk Telekom'un hisselerini devralmak için kredi görüşmeleri yürüttüğü ifade edildi.

Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı habere göre Varlık Fonu'nun 1,6 milyar dolarlık kredi için aralarında Türk Telekom'da toplamda yüzde 55 hissesi bulunan bankaların da olduğu bir grup bankayla görüşmelerin yürütüldüğü ifade edildi.

Habere göre kaynaklar bankaların Türk Telekom'un birikmiş 200 milyon dolarlık temettü ödemesini de alabileceğini ifade ederken, Bloomberg'in hesaplarına göre satışa konu payların parasal karşılığı 1,3 milyar dolar değerinde.

Varlık Fonu ve banka hisselerinin temsilcisi Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) konuya ilişkin Bloomberg'in sorularını yanıtlamadı.

Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55'i LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye, yüzde 25'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve yüzde 5'i Türkiye Varlık Fonu'na ait durumda.

'Bankaları kurtarmak için kollar sıvandı'

soL yazarı Kadir Sev, çarşamba günkü "Muhalefet yapmak" başlıklı yazısında Türk Telekom'un satın alınmasıyla ilgili şunları yazmıştı:

"Türktelekom AŞ’ni 2005 yılında %55 hissesini 6,5 milyar dolara Oger Telekomünikasyon AŞ’ne satmışlardı. Meğer Şirket bankalardan borç alıp ödemiş üstelik kredi borçlarını ödememiş. Dahası muhasebe oyunlarıyla kar gösterip ortaklara (kendisine) kar payı dağıtmış. En çok kredi veren Akbank; İş Bankası ve Garanti BBVA alacaklarını tahsil edebilmek için bir ortaklık kurup şirketi devir aldılar. 2026 yılında imtiyaz süresi bitecek ve Şirket 2027 yılında hiç para ödenmeden Devletin olacak.

Ama bankaların kurtarılması için Türktelekom AŞ’nin satın alınması gerekiyor. Devlet ne güne duruyor? Bankaları kurtarmak için şimdiden kollarını sıvadı. Plan Bütçe Komisyonunda TVF Genel Müdürüne 3 yıl sonra devlete geçecek bir şirketi neden satın alıyorsunuz; kaç para ödeyeceksiniz? diye soruldu. Genel Müdür iki gerekçeyle yanıtladı. Özetle aktarıyorum. Birinci gerekçesi şöyle; yalnızca üç bankadan söz etmiyoruz, Oger Grubu, 32 bankadan kredi almış. Onların zararlarını da karşılamak zorundayız. İkinci gerekçe ise çok daha vahim: Sürenin bitmesine üç yıl kaldığı için yeni yatırım yapmıyorlar. Bu yüzden de internette altyapı sorunları yaşıyoruz, çok yavaş ve çoğu kez tıkanıyor. Sorunu çözebilmek için acilen satın almak zorundayız.

Üste para ödeyerek sattığımız bir şirketi şimdi belki de 10 milyar dolar ödeyip satın alacağız."