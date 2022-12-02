Bloomberg: Rusya'nın en zenginlerinin serveti 74 milyar dolar eridi

Rusya'nın en zengin patronlarının servetindeki gerileme Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne yansıdı.

Endekse göre Rusya'nın en zenginlerinin serveti 2022 yılında 74,3 milyar dolarlık düşüş kaydetti.

Servetinde en büyük kayıp yaşayan Rus zengini, çelik üreticisi Evraz'ın hissedarı Roman Abramoviç oldu. Abramoviç'in serveti 9,3 milyar dolarlık kayıpla 8,7 milyar dolara geriledi.

Doğalgaz şirketi Novatek'in hissedarı Gennady Timçenko'nun serveti ise 8,48 milyar dolar gerileyerek 13,9 milyar dolar oldu.

Çelik devi Severstal'in çoğunluk hisselerini elinde tutan Aleksey Mordaşov’un net servetiyse 7,79 milyar dolar düşerek 21 milyar oldu.

Serveti artanlar

Bu arada gübre üreticisi Phosagro’nun eski yönetim kurulu başkanı Andrey Guryev'in serveti ise 2,37 artarak 10,3 milyar dolara yükseldi. Rusya'nın çevrimiçi perakendeci şirketlerinden Wildberries'in CEO'su Tatyana Bakalçuk da servetini 286 milyon dolar artırarak 5,89 milyar dolara çıkardı. Norilsk ve Interros maden şirketlerinin patronu Vladimir Potanin'in serveti de 92,6 milyon artışla 31 milyar dolara yükseldi.