Bloomberg: Erdoğan Putin'den tam zamanında destek aldı

ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı zirveyi ele alan bir yazı kaleme alındı.

"Erdoğan Putin'den tam zamanında destek aldı" başlıklı yazıda, Soçi'de yapılan mutabakatın "Türkiye'nin ithalat için dolarlarını gömme fırsatı verdiği" ifade edildi.

Bunun Erdoğan için genel seçimler öncesi "büyük bir nimet" olduğu belirtilen yazıda, Türkiye'nin dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip olduğu ve ekonomik istikrarsızlık yaşadığı hatırlatıldı.

Yazıda, Türkiye'nin Rusya'dan ithal edeceği doğalgazı rubleyle ödeyecek olmasının Türk lirasının istikrara kavuşabilmesine ve seçimler öncesi fiyat artışlarının önüne geçilmesine yardımcı olabileceği söylendi.

Türkiye'nin yabancı rezervlerinin halihazırda Akkuyu Nükleer Santrali'nin ortağı olan Rus enerji şirketi Rosatom'dan gelen sıcak para sayesinde arttığı hatırlatılan yazıda, Erdoğan'ın "çizgi tutturduğu" bir döneme girdiği ifade edildi.

Yazıda, bir NATO üyesi olan Türkiye'nin Ukrayna'yla savaş sürecinde Ukrayna'ya SİHA satmasına karşın Batı'nın Rusya'ya dönük yaptırım politikalarından kaçındığına işaret edildi.