Bloomberg: Erdoğan 'anahtar seçim taahhüdü' EYT tasarısının kapsamını daraltacak

Bloomberg'e konuşan üst düzey yetkililer, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçe üzerindeki baskı sebebiyle devlet ve özel sektördeki çalışanları kapsayacak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) tasarısında planlarda geriye dönülebileceğini ve EYT kapsamının daraltılabileceğini bildirdi.

Haberde, EYT tasarısının AKP'nin 2023 seçimleri öncesinde ortaya koyduğu en önemli vaat olduğu hatırlatılarak, "anahtar seçim taahhüdü" olarak tanımlanan EYT'nin yaklaşık 1,5 milyon yurttaşı kapsayacağının açıklandığı belirtildi. Ancak bütçe maliyetlerindeki baskı sebebiyle kaynaklar, Erdoğan'ın EYT tasarısını daha az kişiyi kapsayacak bir alternatif üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Bloomberg'e konuşan yetkililer, nihai kararın pazartesi günü gerçekleşecek olan "kabine" toplantısında karar verilebileceğini aktardılar.

Haberde, hükümetin EYT kapsamında kişilerin yüzde 60'ını içerecek bir tasarı üzerinde çalıştığı, bunun nedeninin kıdem tazminatını da içeren orijinal planın maliyetinin 250 milyar lirayı aşması olduğunu belirtildi.

Kaynaklar, alternatif planların içerisinde en yaşlı çalışanlara erken emeklilik sunulmasının bulunduğunu söyledi.