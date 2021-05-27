Bloomberg: AKP kadrolarında çoğunluk soruşturma istiyor

ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, Sedat Peker’in videolarının AKP’nin MHP ile ittifakını nasıl etkileyeceğini merkeze alan bir haber yayınlandı.

Haberde Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik suçlamalarıyla ilgili, AKP’li isimlerin muhalefetin derinlemesine bir soruşturma açılması yönündeki taleplerine sessizce katıldıkları ileri sürüldü.

Bloomberg, AKP’nin politikalarına ilişkin doğrudan bilgi sahibi olduğunu ve isminin açıklanmasını istemediğini belirttiği AKP’li bir üst düzey yetkilinin ise, partinin yönetici kadrolarının çoğunluğunun mevcut durumdan rahatsız olduğunu söylediğini duyurdu.

Bloomberg sözkonusu AKP’li yetkilinin “Çoğunluk, Soylu’nun ana savunucusu olan MHP ile bağlara zarar verse bile derinlemesine bir soruşturma istiyor” dediğini aktardı.