Black Lives Matter hareketinden Joe Biden'a Küba'ya karşı ablukayı kaldırma çağrısı

Siyahi Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter), ABD Başkanı Joe Biden'ı Küba'ya karşı ablukayı kaldırmaya çağırdı. Black Lives Matter hareketi Instagram hesabında "ABD hükümetinin Küba'ya insanlık dışı muamelesini" kınayan bir bildiri yayınladı ve "Başkan Joe Biden'ı Küba'ya karşı on yıllardır süren ambargoyu kaldırmaya" çağırdı.

Yapılan açıklamda şöyle denildi:

“Black Lives Matter, ABD federal hükümetinin Kübalılara yönelik insanlık dışı muamelesini kınıyor ve ekonomik ambargoyu derhal kaldırmaya çağırıyor. Ülkenin istikrarını bozmak ve Kübalıların kendi hükümetlerini seçme hakkını baltalamak amacıyla dikte edilen bu acımasız ve insanlık dışı politika, mevcut krizin temel nedenidir”

Hareket, "ABD'nin 1962'den beri Küba halkına erzak, yiyecek ve ilaca erişimi keserek" acı ve ıstırap empoze ettiğinin altını çizdi.

ABD'nin soykırım düzeyindeki ablukasının kaybettirdiği mali zarara işaret eden Black Lives Matter, "Bu para olmadan Küba'nın Covid-19'a karşı kendi aşılarını geliştirmek için gerekli tıbbi ekipmanı ve ayrıca gıda üretimi için ekipman elde etmesi daha zor." dedi.

Küba halkı egemenlik hakkını koruduğu için ABD tarafından cezalandırılıyor

Hareket, dünyanın dört bir yanındaki afet durumlarına tarihsel olarak tıbbi yardım sağlayan Küba'nın bu güçlü sağlık sistemini zorluklara rağmen var ettiğini vurguladı.

Açıklamada, "Küba halkı, ülke egemenlik ve kendi kaderini tayin etme taahhüdünü koruduğu için ABD hükümeti tarafından cezalandırılıyor" dedi.

Açıklamda şöyle denildi:

“Amerika Birleşik Devletleri liderleri on yıllardır bu devrimi ezmeye çalıştılar. ABD hükümeti, dostluk, saygı ve iyi niyet yerine, dört milyonu siyahi ve kahverengi olmak üzere ülkenin 11 milyon insanının acısını sadece arttırdı."

Black Lives Matter, Küba'nın Afrika kökenli ezilen halklarla dayanışmasını tarihsel olarak, "Asata Shakur gibi devrimcileri sığınma hakkı vererek korumaktan, Angola, Mozambik, Gine, Bissau ve Güney Afrika'daki kurtuluş mücadelelerini desteklemeye" kadar gösterdiğini vurguladı.

Açıklamanın sonunda hareket, ABD Başkanı Biden'ı "Barack Obama'nın 2016'da istediği bir şey olan ambargoyu sona erdirmeye" çağırdı. Haraket "Bu ambargo açık bir insan hakları ihlalidir ve sona ermelidir." dedi.