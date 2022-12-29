Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Partonlar küfelerini dolduruyor, memleket açlık sınırında

Haftalık olarak yayımlanan Bizim Gazete, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta "Zorbalık kâr etmiyor" manşetiyle çıkan Bizim Gazete'nin yeni sayısı "Memleket açlık sınırında" manşetiyle bugün çıktı.
Gazetenin manşetinde şöyle denildi:
Açıklanan asgari ücretin açlık sınırının altında olması çok şey anlatıyor. Aslında ilk bakışta görülenden fazlasını anlatıyor: Asgari ücret, ülkemiz işçileri için hiç de asgari değil. Ortalama ücretler çoktan bu seviyeye çekilmiş durumda. Yani en düşük ücretle çalışan işçilerini değil işçilerinin çoğunu açlık sınırına mahkum etmiş bir ülkeyiz.
Bu gerçek sayılarla, istatistiklerle ortaya çıkmıyor. Sıradan insanlar yaşıyor, görüyor.
Memleket açlık sınırına itilirken; açıklanan banka kârları, holdinglerin gizlemeye bile ihtiyaç duymadıkları büyüme rakamları birilerinin çok zenginleştiğini gösteriyor. Üstelik bunlar, emekçi halkı ilgilendiren, onun yoksulluğunu pekiştirme ya da durumunu iyileştirme ihtimali olan her konuda sözü kapıyor, kendi çıkarlarını pekiştirecek önlemler için baskı yapıyor.
2023’e açlık sınırında bir ülke olarak giriyoruz. 2022’yi şimdilik kaderine razı olmuş gibi görünen bir halk olarak kapatıyoruz. 2023’ten kaderine razı olmayan, isyan etmiş bir halk olarak çıkacağımızı düşünebiliriz. Aslında bunun aksini düşünenler hayal görüyor.
Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle:
- Kiracının hayatta kalma çabası
- Beslenme sorunları büyüyor: Obezite dahil
- Patronların edepsizliği: Ücretler artarsa kaçarlarmış
- 'Çocuklar okula aç geliyor'
- Taksitle palto
- Karnını doyuramayan ve barınamayan memleket
- Emeklilikte patronlara takılanlar
- Azami kâr eden patronların asgari ücret yalanları
- 2022 kapanırken hazır giyim paronası, alın size lokomotif sektör
Gazetenin kapak sayfası
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