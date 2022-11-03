Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Erdoğan'ın yeni yüzyılı... Sermaye inanıyor, gençlik inanmıyor

Haftalık olarak yayımlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta "Erdoğan’ın yeni yüzyılı: Sermaye inanıyor, gençlik inanmıyor" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Kimilerine göre bir seçim şovundan ibaret. Düzen muhalefeti, AKP “gerçeği” ile mücadeleye pek sıcak bakmadığı için adı Türkiye Yüzyılı konulmuş bu şovun yalandan ibaret olduğu fikrini benimsedi. Karşı uçtaysa yerli otomobil, SİHA’lı savunma sanayi, Karadeniz sanal gazıyla sarmalanmış Rus gazı, bölgesel

aktörlük gibi şeyleri millet adına kucaklayan bir koalisyon yerini aldı. Bu iki uçta yer alan siyasetçilerin ortak noktası AKP iktidarına da, uygulama ve vaatlerine de çoğunluğun penceresinden bakmaya yanaşmamaları. “Bu otomobilin neresi yerli?” sorusunu soranlar on yılların değişmezi olan dışa bağımlılığı sorgulamıyor."

Gazetede bu başlıkta TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın "Dünya başınızı mı döndürüyor?" başlıklı köşe yazısı da yer alıyor.

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: