Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Cumhuriyeti bitirdiler... Yeniden kuracağız

Haftalık olarak yayımlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

29 Ekim manşetiyle çıkan Bizim Gazete, "Cumhuriyeti bitirdiler... Yeniden kuracağız" manşetini taşıyor.

"99 yıl önce bu topraklarda büyük bir ileri hamle yapıldı. Köhnemiş bir imparatorluk çözülürken onun kalan parçalarıyla devam etmek, küçülmüş bir Osmanlı’yla çağdışı bir saltanatı sürdürmek mümkündü. Cumhuriyet’i kuranlar bunun önüne set çekti. Osmanlı’yı tarihe havale ederken, yeni bir düzenin adımlarını attılar. Küçümsemek, inkâr etmek, beğenmemek ancak Cumhuriyet düşmanları için mümkündür. Tarihsel ilerlemenin mantığında olan bir şey bu: Öncesine göre ileri, sonrasına göre geridir" denilen manşette, cumhuriyetin altının nasıl boşaltıldığı, cumhuriyet fikrinin ve yeniden kuruluşunun nasıl mümkün olacağı tartışmasına yer veriliyor.

Gazetede bu başlıkta TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın "Cumhuriyetçilere ittifak çağrısı" başlıklı köşe yazısı da yer alıyor.

Bugünden itibaren Türkiye'nin birçok meydanında, mahallesinde bulunabilecek Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: