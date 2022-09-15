Bizim Gazete'den 'sosyal konut' manşeti: Kiracıya değil, inşaatçıya kıyak

Bizim Gazete'nin yeni sayısı, iktidarın yeni "sosyal konut" projesini manşetine taşıdığı bir başlıkla çıktı.

3. sayısı yayınlanan gazete, Erdoğan tarafından ayrıntıları duyurulan projeyi "Kiracıya değil, inşaatçıya kıyak" manşetiyle değerlendirdi. Bu projede asıl amacın halkın ev sahibi olması değil, inşaat sektörüne ivme kazandırmak olduğu belirtilen değerlendirme yazısında, TOKİ'nin söz verip de teslim etmediği projeler hatırlatıldı.

Gazetenin diğer sayfalarında şu haberlere yer verildi: