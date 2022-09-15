Bizim Gazete'den 'sosyal konut' manşeti: Kiracıya değil, inşaatçıya kıyak

Bizim Gazete'nin yeni sayısı, iktidarın yeni "sosyal konut" projesini manşetine taşıdığı bir başlıkla çıktı.
3. sayısı yayınlanan gazete, Erdoğan tarafından ayrıntıları duyurulan projeyi "Kiracıya değil, inşaatçıya kıyak" manşetiyle değerlendirdi. Bu projede asıl amacın halkın ev sahibi olması değil, inşaat sektörüne ivme kazandırmak olduğu belirtilen değerlendirme yazısında, TOKİ'nin söz verip de teslim etmediği projeler hatırlatıldı.
Gazetenin diğer sayfalarında şu haberlere yer verildi:
- İstanbul’da kurşunlar, Türkiye’de suç oranı havalarda uçuyor
- ‘Muhalif ’ değil iktidara talip parti
- SÖYLEŞİ | Patron, bir sorun var: öğretmenler örgütleniyor
- SÖYLEŞİ | Aliağa'daki gemi sökümü ve Sao Paolo uçak gemisi olayı
- Milli Eğitim Bakanlığı'nın tahsis ettiği bütçe komik seviyelerde
- Şili: pembe dalgaya ‘hayır’ şoku tartışılıyor
- Rusya sahada sıkışıyor
- Dış gezegen görüntülemede yeni dönem
- SÖYLEŞİ | ‘Her oyun içine doğduğu toplumun izlerini taşır’
- Kraliçe: O artık şarkılarda yaşıyor