Bizim Gazete 'Bu parti meydan okuyor' manşetiyle çıktı

Bizim Gazete'nin yeni sayısında manşet alanı TKP'nin ilkini açıkladığı çözüm belgelerine ayrılıyor.

İç politika, Tarım, Gençlik, Ekonomi, Eğitim, Enerji, Dış politika, Kültür sanat, Sağlık, Savunma, Kadın, Sanayi ve Adalet başlıklarında parti içinde oluşturulan komisyonların titiz çalışmasıyla oluşturulan 'çözüm belgelerinin' kısır siyasi tartışmalarla oyalanan ülke emekçileri için gerçek sorunlara yanıt üretme niyetini taşıdığına işaret ediliyor.

Önümüzdeki süreçte çözüm belgeleriyle ilgili toplantıların yapılması; çözümlerin anlatıldığı, arka planına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı videoların hazırlanması da planlanıyor.

Gazetede yer alan diğer başlıklar şu şekilde: