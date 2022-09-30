Bizim Gazete 'Bu parti meydan okuyor' manşetiyle çıktı

Bizim Gazete'nin yeni sayısında manşet alanı TKP'nin ilkini açıkladığı çözüm belgelerine ayrılıyor.
İç politika, Tarım, Gençlik, Ekonomi, Eğitim, Enerji, Dış politika, Kültür sanat, Sağlık, Savunma, Kadın, Sanayi ve Adalet başlıklarında parti içinde oluşturulan komisyonların titiz çalışmasıyla oluşturulan 'çözüm belgelerinin' kısır siyasi tartışmalarla oyalanan ülke emekçileri için gerçek sorunlara yanıt üretme niyetini taşıdığına işaret ediliyor.
Önümüzdeki süreçte çözüm belgeleriyle ilgili toplantıların yapılması; çözümlerin anlatıldığı, arka planına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı videoların hazırlanması da planlanıyor.
Gazetede yer alan diğer başlıklar şu şekilde:
- Seçim oyunları: Kılıçdaroğlu geliyor mu?
- Peker'i kim kurtaracak?
- Akşener'e Altaylı makyajı
- Banka promosyonları hakkında bilmeniz gereken her şey
- Tek çare faizleri yükseltmek mi?
- Büyük eczacı mitingi: Eczacılar da isyanda
- Yurt dışına gidiş vaadiyle dolandırılanlar arasında artık sağlıkçılar da var
- Üniversite öğrencilerinde müjde korkusu
- Emperyalistler barış güvercini kesildi: Her şey Putin yüzünden
- Küba 'Aileler Yasası' ile yeni bir pencere açıyor
- Uzayda rekabet: Çin de iddialı
- Dersim'de belediye taşeronla değil, halkla çalışıyor
- Komünist şairler de olmasa ne yapacaksınız?