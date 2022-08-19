'Bizim Esed’i yenmek gibi bir derdimiz yok' diyen Erdoğan'ın 2016 yılındaki sözleri gündemde

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta bulunan gazetecilere yaptığı açıklamada "Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki" dedi, "Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından 2016 yılında yaptığı açıklama gündem oldu. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye girmesine ilişkin olarak "Zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil" demişti.

Erdoğan 2016'da düzenlenen ‘Parlamentolararası Kudüs Platformu: Kudüs ve Sürecin Problemleri Sempozyumu’ndaki konuşmasında "Bizim Suriye’nin topraklarında gözümüz yok. Mesele toprağın gerçek sahipleri topraklarına sahip olsunlar, bunu sağlamak için. Yani orada bir adaletin tesisi için varız. Devlet terörü estiren zalim Esed’in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil" ifadelerini kullanmıştı.