Bitlis'teki Kef Kalesi kazılarında yeni bulgulara ulaşıldı

Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde devam eden Kef Kalesi kazılarında arkeologlar, Urartu dönemine ait mutfak malzemelerine ve yeni odalara ulaştı.

Yaklaşık 2700 yıl öncesine tarihlenen ve bugün Adilcevaz İlçesi sınırlarında yer kale, Van Gölü'ne hakim noktasındaki bir tepeye inşa edilmiş. Urartular tarafından inşa edilen kalede bir süredir Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle devam eden kazılarda geçtiğimiz gün yeni bulgulara ulaşıldı.

Bundan yaklaşık 50 yıl önce başlayan kazılara uzunca bir süre ara verilse de kazılara geçtiğimiz sene yeniden başlanmıştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arkeoloji bölüm üyesi Doç. Dr. İsmail Çoşkun'un danışmanlığında ilerleyen çalışmalarda yeni odalara ulaşıldı.

Kalenin Batı yakasına denk düşen bölümde mutfak malzemeleri ve hizmet odaları bulunurken, kale kolonlarında da mavi renkli boylara rastlandı.

Urartu medeniyetinin önemli isimlerinden 2. Rusa tarafından yaptırıldığı tahmin edilen kalenin bazı yerlerinde ahşaptan yapılan çivilere de rastlandığı belirtilirken, 100'e yakın hizmet odasının bulunduğu ifade ediliyor. M.Ö 685 ve 645 yılları arasına işaretlenen kalede kullanılan yapı malzemesinin türünden ve yaşanan bazı yangınlardan dolayı eserlerin uğradığı tahribatın ise yüksek olduğu söyleniyor.

Çalışmalar devam ederken kaleyi görmek isteyenlerin başvuruda bulunduğu ifade edildi. Aynı zamanda kalenin ilerleyen dönemde tur rehberlerinin rotasına gireceği tahmin ediliyor.